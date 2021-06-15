Украина рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году Фото: REUTERS

Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году», - написал глава МИД незалежной на своей странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в НАТО допустили возможность включения в состав альянса Украины и Грузии. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления страны в альянс. При этом американский лидер указал на необходимость вопроса с коррупцией и важность соответствовать критериям организации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение саммита Североатлантического альянса о планах принять страну в военный блок воспринято украинской стороной положительно, однако глава государства возмутился, что альянс так и не обозначил конкретные сроки по вступлению незалежной в НАТО.