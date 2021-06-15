Тихановская исключена из базы данных межгосударственного розыска РФ по инициативе Белоруссии

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Оппозиционный белорусский политик Светлану Тихановскую исключена из межгосударственной базы разыскиваемых в России лиц по инициативе Минска. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Напомним, с октября прошлого года бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская значилась в межгосударственном розыске в России на основании статьи части третьей статьи 361 Уголовного кодекса о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред национальной безопасности государства. При этом с 25 мая текущего ее имя отсутствует года в базе разыскиваемых МВД РФ лиц.

«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска», - приводит ТАСС пояснение МФД РФ, где отметили, что по данному вопросу рекомендуется обращаться в белорусские правоохранительные органы.