Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 12:30

Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей

Закон вступит в силу с 22 августа 2021
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Госдума отменила обязательное прохождение ТО для заключения договора ОСАГО

Госдума отменила обязательное прохождение ТО для заключения договора ОСАГО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон, отменяющий обязательное прохождение технического осмотра автомобилей для заключения договора ОСАГО.

В настоящее время обязательное страхование транспортных средств проходит только при условии прохождения техосмотра. Принятый парламентариями закон вступает в силу 22 августа 2021 года.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел России предложило ввести добровольный технический осмотр для личных легковых автомобилей. С помощью такого механизма ГИБДД сможет сосредоточиться на проведении техосмотров автобусов и такси, поскольку очень часто техническая неисправность становится сопутствующей причиной аварий при перевозке пассажиров и грузов, отметили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал предложение ГИБДД сделать техосмотр добровольным. При этом он подчеркнул, что водители автомобилей, находящихся в найме, должны проходить ТО в обязательном порядке.