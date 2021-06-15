Песков: мы все должны быть недовольны темпами вакцинации от коронавируса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы должны быть все недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, отметив, что прививка является единственной возможностью остановить пандемию.

«Вакцинация – добровольная и это вопрос разумности, сознательности каждого из нас. Вакцинация – единственная защита.... Не панацея, но единственная защита», - заявил пресс-секретарь главы государства, добавив, что в Кремле считают уместным говорить о мерах по стимулированию вакцинации.

Представитель Кремля обратил внимание на необходимости всем понять важность вакцинации от коронавируса. «Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой», - отметил он.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе от вакцинации против COVID-19 уносят жизни людей, призвав граждан прививаться от коронавируса, и отметив, что пандемия «нас не оставит», если не вакцинироваться. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также призвал вакцинироваться, сообщив, что медленный темп вакцинации способен привести к активизации формирования измененных штаммов этого вируса.