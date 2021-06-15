Кремль: Путин завершает подготовку к встрече с Байденом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 15 июня, российский лидер Владимир Путин завершает подготовку к встрече с американским коллегой Джо Байденом, которая состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, и заслушает доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завершается подготовка к завтрашнему саммиту. Но, помимо этого, естественно, основное внимание все-таки на внутренних делах. Сегодня рабочая встреча у президента, на докладе у него будет сегодня министр просвещения», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что предстоящий доклад будет хорошей возможностью «еще раз президенту доложить о том, как организуется процесс» проведения экзаменов в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

Напомним, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Байдена будут состоять из трёх частей, одна из которых - «узкая», а две других - «расширенных» с перерывом на чай-кофе. Узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Как он уточнил, формат тет-а-тет на предстоящий встречи не предусмотрен, но все будет зависеть от желания двух лидеров.