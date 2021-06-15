Госдума повысила с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия Фото: Василий Вахрин

Российская Государственная дума в ходе заседания во вторник, 15 июня, приняла проекта закона, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение огнестрельного оружия. Поправки в том числе включают повышение с 18 до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного огнестрельного оружия самообороны.

- Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, а также огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, который достигли возраста 21 года, - говорится в документе.

Уточняется, что данное правило не будет распространяться на россиян, которые прошли или проходят в настоящее время военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также тех, у кого есть воинские или специальные звания и классные чины юстиции.

В действующей редакции закона «Об оружие» ограничение возраста для покупки оружия до 21 года касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Проектом закона предлагается сохранить право на приобретение охотничьего оружия с 18 лет за представителями коренных малочисленных народов и профессиональными охотниками. С момента наступления совершеннолетия также можно будет купить охотничье огнестрельное оружие для занятий спортом.

Закон вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия: к ним относятся две и более погашенные судимости, наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде и привлечение к административной ответственности за употребление наркотиков. Лицензия не будет выдаваться людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом или применением оружия и взрывчатки.