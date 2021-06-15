Российский спутник сфотографировал из космоса усадьбу, где пройдет встреча Путина и Байдена. Фото: официальный сайт "Роскосмоса"

Российский спутник сфотографировал из космоса усадьбу Ла-Гранж в Женеве, где завтра состоится личная встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Джозефа Байдена. Об этом во вторник, 15 июня, сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».

Построенная в XVIII веке приозёрная вилла находится в середине парка площадью более 21 гектара, расположенного на берегу Женевского озера на окраине города. С 1917 года усадьба принадлежит городу, в настоящее время там размещена библиотека, проводятся экскурсии для туристов.

- Накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» запечатлел усадьбу Ла-Гранж. Данный космический коплекс предназначен для детального наблюдения поверхности нашей планеты и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты, - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что получаемая со спутника «Ресурс-П» информация может быть использована в целях развития международного сотрудничества РФ в сфере охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования планеты.