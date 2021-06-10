На левом берегу Женевского озера раскинулся один из лучших парков Швейцарии — Ла Гранж
Фото: REUTERS
Стало известно, где именно проведут переговоры Владимир Путин и Джо Байден. Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня 2021 года в вилле Ла Гранж. Рассказываем, чем известен этот особняк.
На левом берегу Женевского озера раскинулся один из лучших парков Швейцарии — Ла Гранж. Вход в него охраняют две огромные скульптуры львов работы Фредерика Дюфою.
Отсюда открывается великолепный вид на лиман и вершины гор Юра, а на противоположном берегу величаво возвышается белый Дворец наций ООН. Среди тенистых аллей и разноцветных лужков разносится прекрасный аромат — здесь расположен знаменитый на весь мир розарий площадью 12 000 кв.м., множество цветников и сад в английском стиле. А в самом здании виллы — уникальная библиотека из 15 000 редких книг из коллекция Гийома Фавра, одного из последних частных владельцев поместья.
Вилла Ла Гранж в Женеве, где пройдет встреча Путина и Байдена
Фото: REUTERS
Эти благодатные места люди облюбовали в далеком прошлом — раскопки, проведенные на месте ансамбля показали, что начиная с IV века до н.э. здесь поселились кельтские племена аллоброгов, соорудившие первую постройку.
Затем, во времена Римской Империи тут находилась вилла в лучших традициях архитектора Марка Витрувия, отдельные строения которой использовались вплоть до средневековья.
Нынешняя вилла Ла гранж, состоящая из господского дома XVIII века с хозяйственными постройками была возведена чуть ниже по склону от своей древнеримской предшественницы по заказу Франсуа Фавра - судовладелеца, сколотившего свое состояние в Марселе на торговле с Востоком. Он приобрел поместье в 1800 году у банкира Жана Люллина, разоренного Французской революцией.
Его внук Вильям Фавр (1843-1918), известный женевский политик и меценат, в 1917 году передал виллу и парк в дар городу «в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения», о чем и гласит мраморная доска у входа в парк со стороны озера.
Парк действительно доступен всем желающим в дневное время, а вот на виллу попасть можно только по предварительной записи и организованной группой. В остальное время здесь проводятся торжественные приемы и официальные церемонии с участием иностранных делегаций. Кстати, ради Путина и Байдена власти Женевы решили закрыть парки для свободного посещения.
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