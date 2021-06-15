При стрельбе в Чикаго погибли четыре человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере четыре человека погибли и четыре были ранены при стрельбе на юге Чикаго, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня 2021, примерно в 5.30 утра по местному времени. По словам очевидцев, ночью в доме, где произошла стрельба, была вечеринка. Информации об убитых пока нет, среди раненых один находится в критическом состоянии, передает телеканал WGN9.

Ранее стрельба произошла в американском городе Остин, штат Техас. В результате происшествия пострадали 12 человек.

Как писал сайт kp.ru, в мае этого года в американском штате Нью-Джерси два человека погибли после перестрелки на домашней вечеринке. По данным полиции, еще 12 человек получили ранения.

Два дня назад в итальянском городе Ардеа недалеко от Рима при стрельбе погибли двое детей и один мужчина.