ЕС и США заявили о желании наладить «предсказуемые отношения» с Россией

Евросоюз и США заявили о желании наладить «предсказуемые отношения» с Россией Фото: REUTERS

Евросоюз и Соединенные Штаты желают построить с Россией более предсказуемые отношения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной итогам саммита ЕС – США.

Как отметила глава ЕК, сейчас отношения между Москвой и Брюсселем развиваются «в негативной спирали». В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил единый подход ЕС и Штатов к политике в отношении России.

Как писал сайт kp.ru, в марте этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Брюссель «уничтожил отношения России с ЕС. Москва будет готова наладить отношения с Евросоюзом, как только организация решит «устранить эту аномалию в контактах с Россией», сказал глава МИД РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не ищет конфликтов с Москвой и заинтересован в налаживании стабильных и предсказуемых отношений, поскольку именно это может стать залогом сохранения мира на планете.