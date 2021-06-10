Байден рассказал, что хочет донести до Путина на предстоящей встрече

Байден выступил перед американскими военнослужащими, дислоцированными в Милденхолле Фото: REUTERS

Встреча президентов России и США в швейцарской Женеве, намеченная на 16 июня, не перестает быть одной из самых обсуждаемых тем в мире. Не удивительно, что Байден затронул этот вопрос, выступая перед американскими военнослужащими, дислоцированными в Милденхолле (Великобритания).

«Я встречаюсь с господином Путиным, чтобы сообщить ему то, что я хочу, чтобы он знал», – цитирует главу Белого дома издание Daily Mail.

Ранее Байден заявлял, что США не ищут конфликтов с Россией и заинтересованы в налаживании стабильных и предсказуемых отношений, поскольку именно это может стать залогом сохранения мира на планете.

В тоже время, он в очередной раз пригрозил привлечь Москву к ответу за «вредоносные действия», в частности, приписываемые русским хакерам кибератаки или гипотетическое вмешательство Кремля в выборы в США.

Своим же европейским партнерам Байден во время начавшегося турне хочет доказать, что «Америка вернулась» – в очередной раз подчеркивая изменение внешнеполитического курса США после смены в этой стране президента.

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