Сейм Польши принял резолюцию против строительства «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Сейм Польши принял резолюцию против строительства трубопровода «Северный поток – 2», назвал проект «проявлением экспансионизма РФ». Во вторник, 15 июня, в поддержку этого документа проголосовали 452 парламентария. Против высказался только один.

- Мы выражаем солидарность с нашими соседями, находящимися под угрозой российского экспансионизма, в особенности с Украиной. Сейчас призывает Евросоюз, прежде всего, Германию отказаться от какой-либо поддержки для реализации проекта и принять меры для прекращения его строительства, - говорится в документе.

Польские парламентарии также призвали Штаты расширять санкции против организаций, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2». По мнению политиков из парламента Польши, газопровод якобы предназначен исключительно для изменения маршрутов поставок, а не для их диверсификации, а продолжение реализации проекта якобы станет «одобрением политики России».

Как писал сайт kp.ru, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим и коммерческим проектом, который не влечет никаких политических рисков.