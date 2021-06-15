Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов впервые с 2019 года Фото: REUTERS

Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 15 июня.

Мировые цены на «черное золото» этим вечером растут более чем на 1,5 процента на фоне ожиданий по спросу. По состоянию на 22:17 по московским часам августовские фьючерсы на североморскую смесь увеличились в цене на 1,56 процента, достигнув отметки в 74 доллара за один баррель, чуть ранее показатель данную отметку превысил.

В это же время стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле поднялась на 1,74 процента, достигнув отметки в 72,09 доллара за баррель.

Сегодня днем нефть дорожала на 0,3 процента. Увеличение стоимости смесей связано с тем, что инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. «Черное золото» также дорожает из-за сомнений в скором заключении новой ядерной сделки с Ираном.