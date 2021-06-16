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Политика16 июня 2021 4:33

В Белом доме огласили время встречи Байдена и Путина в Женеве

Встреча президентов состоится в Женеве 16 июня
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Белом доме огласили время встречи Байдена и Путина в Женеве

В Белом доме огласили время встречи Байдена и Путина в Женеве

Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Об этом сообщили в Белом доме, представители которого опубликовали рабочий график главы администрации.

- 13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита, - сказано в документе.