В Белом доме огласили время встречи Байдена и Путина в Женеве Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Об этом сообщили в Белом доме, представители которого опубликовали рабочий график главы администрации.

- 13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита, - сказано в документе.