Правительство России планирует создать единую систему видеонаблюдения

Единую систему видеонаблюдения создадут в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России планируется создать ГИС "Национальная платформа видеонаблюдения", объединяющую камеры наружного наблюдения в разных городах страны.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, в течение пяти лет на разработку потратят 250 миллиардов рублей. Подрядчиком выступит ООО "Национальные технологии".

В проекте планируют использовать те же технологии, что в и в Москве, но в большем масштабном и с другим подходом. Сейчас камеры на дорогах отправляют видео в центр обработки данных (ЦОД), что требует большого количества ЦОД. Однако новые камеры оборудуют вычислительной системой, которая позволит самостоятельно фиксировать нарушения и только потом отправлять их в ЦОД.

Проект "Безопасный город" разрабатывается по заказу МЧС и должен обеспечивать защиту населения, городской и коммунальной инфраструктуры, а также транспортную и экологическую безопасность. Система же должна объединить все комплексы, отвечающие за безопасность.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о начале работы единого реестра видов контроля с 1 июля текущего года. Единый реестр сформирует набор данных, которые будут использовать разные информационные системы, в том числе Единый реестр контрольных мероприятий и информационные системы российских ведомств. Эта совокупность информации о контроле будет единообразной.