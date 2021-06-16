В Москве выявили измененный индийский штамм COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты обнаружили в Москве новую разновидность коронавирусной инфекции, которая является измененным индийским штаммом. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, уточнив, что на данный момент устанавливается, насколько российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против этой разновидности COVID-19.

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и изменённый индийский», - приводит «Интерфакс» слова директора Центра имени Гамалеи.

Как отметил специалист, российская вакцина дает хороший результат против индийского штамма, однако пока экспертам только предстоит выяснить, как препарат будет работать в «полевых условиях» против его измененной версии штамма.

«Если речь идёт об эффективности в лабораторных условиях - есть снижение 1,4–2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», - пояснил он.

Напомним, ранее эпидемиолог рассказала об особых симптомах индийского штамма коронавируса. Как отмечалось, при заражении этим штаммом пациенты теряют слух.