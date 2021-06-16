Президент Швейцарии минуту ждал, пока Байден из машины. Фото: кадр из видео

До начала встречи президентов России и США в Женеве успел произойти неловкий момент: кортеж Джозефа Байдена приехал к особняку, однако американский президент в течение нескольких минут не выходил из автомобиля, хотя у входа в здание его уже ждал президент Швейцарии Ги Пармелен.

Президент Соединенных Штатов более минуты сидел в припаркованном лимузине перед особняком перед тем, как выйти. Все это время в нескольких метрах от автомобиля стоял и смотрел на Байдена через окно швейцарский лидер. По какой причине американский президент сразу не вышел из машины – неизвестно.

Напомним, вчера самолёт с российской делегацией и журналистами кремлевского пула около часа кружил над Женевой в ожидании разрешения на посадку. Возможно, задержка с посадкой была связана с прилётом в Женеву незадолго до этого главы США.

Как писал сайт kp.ru, встреча президентов в Женеве уже началась. До этого Ги Пармелен поприветствовал российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена перед саммитом.

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