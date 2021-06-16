Президент Швейцарии проведет пресс-конференцию после встречи Путина и Байдена
Фото: REUTERS
Швейцарская сторона сообщила, что этим вечером президент государства Ги Пармелен и глава местного министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис проведут совместную пресс-конференцию после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
Пресс-конференция состоится вечером 16 июня примерно в 19:30 по местному времени (20:30 по московским часам).
Швейцария является лишь принимающей страной российско-американского саммита в верхах, поэтому ожидается, что в ходе пресс-конференции Пармелин и Кассис будут рассказывать, почему Женева является идеальным местом для проведения международных переговоров.
Как писал сайт kp.ru, до этого швейцарский президент поприветствовал лидеров России и США перед саммитом. Ги Пармелен отметил, что швейцарская сторона рада способствовать диалогу и взаимопониманию.
ПО ТЕМЕ
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция переговоров президентов России и США
16 июня 2021 года в Женеве пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию переговоров (подробности)