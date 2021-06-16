Президент Швейцарии проведет пресс-конференцию после встречи Путина и Байдена Фото: REUTERS

Швейцарская сторона сообщила, что этим вечером президент государства Ги Пармелен и глава местного министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис проведут совместную пресс-конференцию после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Пресс-конференция состоится вечером 16 июня примерно в 19:30 по местному времени (20:30 по московским часам).

Швейцария является лишь принимающей страной российско-американского саммита в верхах, поэтому ожидается, что в ходе пресс-конференции Пармелин и Кассис будут рассказывать, почему Женева является идеальным местом для проведения международных переговоров.

Как писал сайт kp.ru, до этого швейцарский президент поприветствовал лидеров России и США перед саммитом. Ги Пармелен отметил, что швейцарская сторона рада способствовать диалогу и взаимопониманию.

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