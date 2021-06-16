Белый дом: Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден в ходе саммита РФ-США в Женеве не кивал в ответ на вопрос, верит ли он российскому президенту Владимиру Путину. Об этом в среду, 16 июня, заявила директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд на своей странице в социальной сети Twitter.

До этого ведущая PBS Ямиш Алсиндор написала в социальных сетях, что перед началом встречи президент Соединенных Штатов кивнул, отвечая на вопрос журналистов о том, верит ли он российскому коллеге. Аналогичный вывод сделали и другие журналисты пула.

- Там была хаотичная давка, журналисты кричали, перебивая друг друга. Джозеф Байден совершенно очевидно не отвечал на какой-либо конкретный вопрос. Президент просто кивнул в знак того, что признает прессу в целом. Он только два дня назад в ходе пресс-конференции сказал: «Сначала проверяй, потом доверяй», - написала представитель администрации США.

Как писал сайт kp.ru, перед началом саммита в Женеве российский лидер Владимир Путин обменялся шуткой с американским коллегой Джо Байденом.

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