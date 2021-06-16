Обязательной вакцинации от коронавируса в Москве подлежат более 2 млн работников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации подлежат более дух миллионов работников в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе продолжает ухудшаться. Как она сообщила, больничные койки для пациентов с COVID-19 могут закончиться в городе через две-три недели.

«В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания», - заявила заммэра.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. Согласно опубликованному приказу, вакцинацию нужно обеспечить среди сотрудников театров, концертных залов, кинотеатров, а также сотрудников транспорта, торговли, медицины, услуг и ЖКХ.

Отмечается, что до 15 июля руководители московских организаций должны обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом прививки от COVID-19, а до 18 августа - вторым. Приказ не распространяется на тех, кому противопоказано прививаться от вируса.