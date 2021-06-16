Путин: Россия и США договорились о возращении послов Фото: REUTERS

Россия и США в ходе саммита в Женеве договорились о возращении послов. Об этом в среду, 16 июня, в ходе пресс-конференции сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с американским коллегой Джозефом Байденом.

- Что касается возвращения послов в места своей работы, мы договорились о том, что вопрос решен, - сказал глава государства.

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