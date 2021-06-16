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Политика16 июня 2021 19:09

Путин: мы проводим учения на своей территории, но не подтаскивая войска к границе США

Источник:kp.ru
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Россия проводит учения на своей территории, но не подтаскивая войска к границе США. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

«Мы проводим учения на своей территории, но не подтаскивая войска к границе США», - заявил российский лидер.

По его словам, Вашингтон объявил Москву своим врагом и противником. В законодательство США внесены положения о том, что Штаты должны поддерживать правила и порядок демократического направления в России. «Мы должны относиться с настороженностью, но действовать в рамках российского закона», - добавил он.