Россия проводит учения на своей территории, но не подтаскивая войска к границе США. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

«Мы проводим учения на своей территории, но не подтаскивая войска к границе США», - заявил российский лидер.

По его словам, Вашингтон объявил Москву своим врагом и противником. В законодательство США внесены положения о том, что Штаты должны поддерживать правила и порядок демократического направления в России. «Мы должны относиться с настороженностью, но действовать в рамках российского закона», - добавил он.