Путин и Байден «вскользь» обсуждали коронавирус в Женеве Фото: REUTERS

Тема борьбы с пандемией коронавирусной инфекции вскользь затрагивалась в ходе встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом в Женеве 16 июня. Об этом российский лидер сообщил в среду в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

- Мы упомянули эту тему, однако только вскользь. Как вам известно, еще при прежней администрации мы откликнулись на просьбу Соединенных Штатов отправить туда российскую технику в виде гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией. США – большое и мощное государство. Дело не в том, что у них там денег не хватало. Просто в тот момент они очень нуждались в системах искусственной вентиляции легких, - сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что российская сторона помогла Соединённым Штатов совершенно бескорыстно.

Президент России отметил также, что страна полностью готова к сотрудничеству по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и в будущем, но подробно эта тема на саммите не обсуждалась.