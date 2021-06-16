Байден: США и Россия работают над крупным соглашением по контролю над вооружениями Фото: REUTERS

В настоящее время Россия и США работают над крупным соглашением в области контроля над вооружениями. Об этом главы двух государств Владимир Путин и Джозеф Байден договорились в ходе переговоров в Женеве в среду, 16 июня, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита американский президент.

- У нас теперь соглашение работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями, - сообщил Джозеф Байден.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, на сегодняшней встрече в Женеве президенты России и Соединенных Штатов приняли совместное заявление о стратегической стабильности. В данном документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российская и американская стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Владимир Путин и Джозеф Байден также отметили, что обе страны могут добиться прогресса в реализации совместных целей по снижению угрозы ядерной войны.