Байден обвинил американскую прессу в заведомо негативном отношении к переговорам с Путиным Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден считает, что у представителей американской прессы заведомо сложилось негативное отношение к его переговорам с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве. Об этом глава Соединенных Штатов заявил после саммита в среду, 16 июня.

- У вас всегда заранее негативное отношение, вы никогда не задаете мне позитивные вопросы, - сказал Джозеф Байден, обращаясь к американским журналистам, в ответ на вопрос о том, какие он может дать гарантии того, что Россия «изменит свое поведение» в ближайшее время.

Американский лидер подчеркнул, что необходимо быть реалистами, однако смотреть в будущее более оптимистично. Байден сказал также, что ему удалось добиться важных успехов в ходе своей поездки в Европу, которые должны повлиять на позицию российской стороны.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам Джозефа Байдена после встречи с Владимиром Путиным, теперь у России и США есть четкая база для работы и выстраивания отношений.