Байден поругался с журналистами под конец пресс-конференции в Женеве.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Президент США Джо Байден после конец пресс-конференции в Женеве 16 июня 2021 года поругался со своими журналистами.
«Вы не поняли, что произошло, вы не слушали меня», - сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы перед вылетом в США.
Американский лидер отметил, что понимает попытки журналистов задать ему негативные вопросы.
"Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными... Вы никогда не задаете позитивных вопросов", - сказал президент США.
"Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов", - не останавливался Байден.
В конечном итоге он сказал, что не собирается делиться с прессой дальнейшими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что первый саммит президентов России Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошел в среду, 16 июня, в Женеве.