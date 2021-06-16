Зеленский обратился к Путину из-за Донбасса по-русски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на русском языке во время встречи с иностранными журналистами. Текст опубликован на официальном сайте президента.

"У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский, отметив, что у обеих стран общая история и русские люди не хотят войны.

"У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда", — добавил Зеленский, отметив, что на его взгляд Москва якобы "оттягивает" начало переговоров.

По мнению Зеленского, если его встреча с Путиным состоится, то тема может быть только одна — конфликт в Донбассе.

На прошлой неделе Путин заявил, что ему "есть, о чем поговорить с Владимиром Зеленским". Российский президент подчеркнул, что в отношениях Украины и России накопилось много проблем, и они требуют обсуждения.