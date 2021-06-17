Главврач Коммунарки опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от коронавируса

Денис Проценко опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Специалист назвал подобную информацию "вбросом" и отметил, что препараты от COVID-19 разработаны на основе технологий, которые применялись ранее.

- Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт, — сказал Проценко.

Ранее Денис Проценко рассказал, что начиная с декабря 2020 года в его больницу с повторным коронавирусом поступили 23 тысячи пациентов. Он отметил, что 0,6%, или 136 заболевших ранее получили один или оба компонента вакцины от коронавируса. Он посоветовал переболевшим инфекцией сделать вакцину через 7-8 месяцев.