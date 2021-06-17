Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов по обязательной вакцинации Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов РФ по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

- С учетом ситуации, абсолютно в правильном (направлении движение). Это моя личная точка зрения, — сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Так он ответил на вопрос журналистов, является обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции отдельных категорий работников в ряде регионов России движением в правильном направлении.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации подлежат более дух миллионов работников в Москве.По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе продолжает ухудшаться. Как она сообщила, больничные койки для пациентов с COVID-19 могут закончиться в городе через две-три недели.