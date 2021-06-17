Посол России в США в ближайшие дни вернется в Вашингтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Посол РФ Антонов на днях, наверное, прилетит в Вашингтон», – сообщил представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как отметил представитель Кремля, по дипломатическому сотрудничеству России и США необходимо «сделать чек-лист» тех вопросов, которые обсуждались на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Песков обратил внимание, что раньше «тоже было много обсуждений, много пониманий, но затем они хоронились на рабочем уровне».

«Важно понять, что из достигнутых результатов жизнеспособно, что будет имплементироваться, как и в какие сроки», – заключил он.

Как писал сайт kp.ru, на саммите в Женеве Путин и Байден договорились о возращении послов.

В апреле 2021 Песков говорил, что возвращение посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в Россию будет зависеть от целесообразности этого.