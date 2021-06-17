Более половины привитых «ЭпиВакКороной» сохранили иммунитет к COVID-19 Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Более чем у половины привившихся российской вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» в течение девяти месяцев сохранялись антитела к COVID-19, рассказал журналистам генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

По словам главы центра, в рамках клинических испытаний препарата 100% добровольцев сохранили иммунитет после трех и шести месяцев с момента прививки.

Напомним, «ЭпиВакКорона» является второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Разработкой препарата занимался новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор».

Производство препарата началось в феврале 2021 года. Тогда же Россия передала первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» Белоруссии.

Сайт kp.ru писал, как проверяли эффективность вакцины и способна ли она защитить от новых штаммов коронавируса.