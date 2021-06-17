Власти Москвы опровергли информацию о введении нового локдауна из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти российской столицы опровергли информацию о том о введении в городе нового локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

- Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал, - заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее издание Forbes, ссылаясь на информацию своих источников, сообщило, что власти Москвы якобы обсуждают введение локдауна в российской столице из-за роста заболеваемости коронавирусом с 20 июня.

Напомним, за минувшие сутки в России врачи выявили14 057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидером по показателю остается Москва, где за один день заразились еще 6195 человек.

Как писал сайт Kp.ru, в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг. До 15 июля 2021 нужно сделать первую прививку.