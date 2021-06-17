Роскомнадзор ограничил использование сервисов обхода сайтов VyprVPN и Opera VPN Фото: Анастасия Осипова

Роскомнадзор ввел ограничения на использование сервисов обхода сайтов VyprVPN и Opera VPN.

Как уточняется на сайте надзорного ведомства, такие меры приняты «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту». Исключения составят российские компании, которым VPN-сервисы необходимы для непрерывных технологических процессов.

В так называемые белые списки включены свыше 200 технологических процессов 130 компаний. Не исключается, что они могут быть дополнены после новых запросов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор заявил о планах через месяц заблокировать в России Twitter, если социальная сеть не выполнит требования надзорного органа и не удалит запрещенную информацию.