Роскомнадзор через месяц заблокирует Твиттер в России, если сервис не удалит запрещённую информацию

Роскомнадзор призвал Твиттер пойти на контакт по удаление запрещённой в РФ информации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор заявил о планах через месяц заблокировать в России Твиттер, если социальная сеть не выполнит требования надзорного органа и не удалит запрещённую информацию.

Заместитель главы Роскомнадзора заявил, что Тwitter имеет шанс избежать блокировки, если пойдет с ведомством на контакт по удалению запрещённой информации.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 2017 Роскомнадзор подал жалобы на 28 тысяч публикаций в соцсети. Ведомство заявляет, что в постах содержится запрещённая в России информация: данные о методах изготовления и употребления наркотиков, призывы к самоубийству и способы совершения суицида, а также порнография с изображением несовершеннолетних. Всего соцсеть оставила с 2017 года 2 862 таких материала.

10 марта Роскомнадзор замедлил на территории России работу социальной сети для всех мобильных и половины стационарных устройств.