Лавров отметил важность отказа Лондона от провокационной риторики в адрес Москвы Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой британского МИД Домиником Раабом. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность отказа официальных лиц Лондона от необоснованных обвинений и провокационной риторики в адрес Москвы. Об этом в четверг, 17 июня, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

- Сергей Лавров отметил важность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения. Практикуемый англичанами избирательный характер контактов в нормальной дипломатической практике неприемлем, - говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора главы министерств России и Великобритании сделали акцент на проблематике СВПД, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине. Сергей Лавров указал на необходимость отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также использования в отношениях с белорусской стороной языка санкций или угроз.

Лавров и Рааб также обменялись мнениями по взаимодействию в борьбе с эпидемией коронавируса и глобальным изменением климата. Министр иностранных дел РФ призвал Великобританию к сотрудничеству на основе взаимного учета интересов.