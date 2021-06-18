В Белом доме заявили, что Байден открыто бросил вызов Путину по ряду вопросов о правах человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден в ходе саммита в Женеве бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину по ряду вопросов о правах человека.

"Это касается и несправедливого задержания Алексея Навального, и попыток препятствовать работе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента - прим.Ред.) , а также подробные публичные высказывания (Байдена) относительно прав человека и демократии", - сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного брифинга.

США считают, что обрисовали "ясные пределы" действий Москвы, которые считают неприемлемыми в киберпространстве. Он подчеркнул, что поездка Байдена в Европу завершилась определением общей стратегии в отношении взаимоотношений с Россией, и шаги предпринимаемые против хакеров. Также Салливан отметил и налаживание вопросов в сфере сотрудничества с Россией по Сирии.

Напомним, что 16 июня в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов. Президенты коснулись проблемы стратегической безопасности, вопроса прав человека, в большей степени волнующего американскую сторону, эпидемиологической ситуации, а также вопроса налаживания взаимоотношений.