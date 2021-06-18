Президент Швейцарии заявил, что ценит прямоту Путина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ценит прямоту своего российского президента Владимира Путина.

"У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Он слушает и отвечает. Идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере", - поделился своими впечатлениями президент Швейцарии о двусторонней встрече 16 июня в интервью вещательной компании RTS.

По словам швейцарского лидера, Путин "не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути".

Пармелен также оценил встречу Байдена и Путина на вилле Ла-Гранж: "Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально".

Напомним, что российско-американский саммит прошел в Женеве 16 июня 2021 года. Глав двух государств тепло приветствовал Пармелен. Ранее президент России отмечал, что Швейцария более других стран подходит для саммита, так как держит нейтральную позицию по теме российско-американских отношений, которые в последнее время претерпевают кризисные времена.