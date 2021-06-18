Лавров: против России и Белоруссии ведется гибридная война

Сергей Лавров заявил, что против России и Белоруссии ведется гибридная война Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что против РФ и Белоруссии ведется гибридная война.

По его словам, Москва и Минск обеспокоены неконструктивной линией Евросоюза в их отношении.

- На обе наших стороны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных односторонних инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны — от односторонних санкций до грязных информационных кампаний, — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров в разговоре с главой британского МИД Домиником Раабом подчеркнул важность отказа официальных лиц Лондона от необоснованных обвинений и провокационной риторики в адрес Москвы. В переговорах стороны сделали акцент на проблематике СВПД, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине. Сергей Лавров указал на необходимость отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии.