Кремль: возобновление авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства Фото: Иван ВИСЛОВ

Вопрос возобновления авиасообщения России с Турцией находится в компетенции правительства. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что решение за кабмином.

«Это вопрос не для Кремля. Это вопрос для штаба правительства. Они принимают решение», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как к возможности открытия авиасообщения с Турцией относятся в Кремле.

Напомним, в середине апреля Россия приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня, однако регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, но ограничено двумя рейсами в неделю. В конце мая Оперштаб по борьбе с пандемией собщил о продлении введенных ограничений до 21 июня.

В минувший четверг, 17 июня, группа российских экспертов прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в республике. Делегация вернется в Россию вечером в пятницу, 18 июня, чтоб принять решения о возможности возобновления авиасообщения. Как писал сайт kp.ru, накануне появилось сообщение, что Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля, поскольку российские курорты оказались перегружены.