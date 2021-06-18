Дмитрию Пескову неизвестно о возможности переноса выборов в Госдуму из-за эпидситуации в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможном переносе выборов в Государственную думу из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что власти уже проводили подобные мероприятия в условиях пандемии, потому имеют определенный опыт.

- Я имею в виду голосование по изменениям в конституцию. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить санитарную безопасность процесса голосования. Поэтому есть опыт, который позволяет нам хеджировать все риски, — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ главы государства подписан в соответствии с частью второй статьи пятой ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания России".