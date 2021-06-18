Памфилова: голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года

Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что голование на выборах в Государственную думу будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 июня 2021 года. Об этом она заявила в ходе прямого эфира на сайте ЦИК.

- Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день, — сказала Памфилова.

Она добавила, что голосование будет проходить 17,18 и 19 сентября 2021 года, и это должно гарантировать безопасность избирателям на фоне осложнения эпидситуации в стране.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможном переносе выборов в Государственную думу из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что власти уже проводили подобные мероприятия в условиях пандемии, потому имеют определенный опыт.