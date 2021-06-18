В Госдуму внесен закон о допустимом количестве домашних животных в квартире Фото: Евгения ГУСЕВА

В российскую Государственную думу внесен проект закона о допустимом количестве домашних животных в квартире. Документ в пятницу, 18 июня, опубликовали в электронной базе данных нижней палаты.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что владельцы домашних животных далеко не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, в связи с чем в многоквартирных жилых домах нередко создается антисанитарная обстановка. Это, по мнению авторов закона, может привести к причинению вреда здоровью людей.

- Для упорядочения содержания животных, обеспечения безопасности и других прав граждан предлагается установить нормативы по количеству домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме, - говорится в законе.

Проект предлагает внести соответствующие изменения в статью пятую ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

Авторы инициативы также предложили ввести запрет на выгул собак без намордника и поводка вне мест специально отведенных для этого мест.

Как писал сайт kp.ru, накануне российское правительство поддержало проект закона, которые запрещает россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям до 14 лет выгуливать домашних животных.