Вице-премьер Польши обвинил Россию в кибератаках на политиков страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер правительства Польши и лидер консервативной партии «Закон и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский выступил с заявлением, что кибератаки, совершенные несколько дней назад в отношении ряда польских политиков, были осуществлены с российской территории.

По словам польского вице-премьера, анализ спецслужб республики и ее союзников «позволяет однозначно утверждать, что кибератака проводилась с территории Российской Федерации», передает агентство PAP. Качиньский полагает, что целью кибератак были «удар по обществу и дестабилизация положения» в стране.

Ранее, 9 июня, об атаке хакеров сообщил руководитель канцелярии главы польского правительства, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации, Михал Дворчик. По его словам, были взломаны принадлежащие ему и его супруге электронная почта и страницы в социальных сетях. Политик предположил, что к кибератаке причастны русскоязычные хакеры. В минувший вторник, 15 июня, заместитель пресс-секретаря партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель сообщил, что «кто-то предпринял попытку достать данные из депутатских электронных писем».

Напомним, ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, что привело к сбоям с поставками продукции этих предприятий. Белый дом вновь заявил, что атаки могли совершить российские хакеры. Президент России Владимир Путин назвал такие заявления «фарсом», а обвинения, что Москва будто бы ведет кибервойну против Вашингтона, бездоказательными.