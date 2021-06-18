Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 18 июня, Европейского союза согласовал пакет экономических санкций в отношении Белоруссии.

«С самого начала нашей заявленной целью было предотвратить воздействие этих санкций на частные вклады», - приводит Австрийское агентство печати заявление, сделанное в МИД Австрии, где отметили важность того, чтобы «белорусское население не стало мишенью экономических санкций».

По данным источников издания в Европейском союзе, достигнутая договоренность затронет сферу телекоммуникаций, калийное производство, нефтегазовый сектор, табачную продукцию. Кроме того, собираются запретить экспорт оружия и ввести ограничения в финансовом секторе. Речь идет об отказе в новых кредитах, запрете на торговлю ценными бумагами, экспортные кредиты, инвестиционные услуги.

Напомним, ранее Европарламент призывал Совет Европейского союза ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска, в том числе и в отношении госкомпаний. Все это произошло после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска.