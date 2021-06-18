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Здоровье18 июня 2021 18:11

Ученые ФМБА разработали тест для выявления нескольких мутаций коронавируса

Тест-систему могут зарегистрировать уже в начале июля 2021
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые ФМБА разработали тест для выявления нескольких мутаций коронавируса

Ученые ФМБА разработали тест для выявления нескольких мутаций коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые российского Федерального медико-биологического агентства разработали тест для выявления четырех наиболее значимых мутаций коронавирусной инфекции, в том числе индийского штамма заболевания. Регистрация новой тест-системы ожидается в начале июля текущего года. Об этом в пятницу, 18 июня, говорится в сообщении на официальном сайте ФМБА.

- В ФМБА эксперты разработали новую методику и набор реагентов для выявления четырех наиболее значимых линий коронавируса: британской, южноафриканской, бразильской и индийской. Новый текст также позволит выявлять новые генетические линии вируса. Сейчас проводится работа по валидации разработанной тест-системы, готовятся документы для регистрации ее в Росздравнадзоре, - сообщил заместитель гендиректора по научно-производственной деятельности ФГБУ ЦСП агентства Герман Шипулин.

Ранее в ФМБА сообщили, что ученые выявили новые мутации коронавируса, способные изменять клиническую картину заболевания и снижать эффективность вакцин против него.