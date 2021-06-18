В ФМБА выявили мутации коронавируса, способные снижать эффективность вакцин Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ученые российского Федерального медико-биологического агентства выявили новые мутации коронавирусной инфекции, которые способны снижать эффективность лечебных и профилактических препаратов против заболевания, в том числе вакцин. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщается на официальном сайте ФМБА.

- В ФМБА России выявили новые линии коронавируса. Проявление этих новых генетических линий, которые несут мутации в составе вариабельных участков генома вируса, может изменять биологические свойства инфекции и ее клинические проявления, а также снижать эффективность препаратов, включая вакцин, которые были разработаны и протестированы в отношении более ранних вариантов коронавируса, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава лаборатории острых вирусных инфекций Института вирусологии имени Ивановского РАМН Людмила Колобухина заявила, что российская вакцина «Спутник V» эффективно работает против всех существующих штаммов коронавируса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новые штаммы инфекции не оказывают принципиального влияния на эпидемический процесс в России.