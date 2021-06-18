Россия возобновит авиасообщение с Италией, США и Кипром Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия в скором времени восстановит авиасообщение с Иорданией, Ирландией, Италией, Соединенными Штатами, а также Кипром и Северной Македонией. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что Россия также увеличивает число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Возобновление авиасообщения с рядом стран и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня текущего 2021 года.

- Тем не менее, хотела бы напомнить гражданам в каждой из стран действует свой порядок пропуска. При принятии решения о посещении государства нужно руководствоваться теми правилами, которые установлены, - отметила Татьяна Голикова.