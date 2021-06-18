Депздрав Москвы проверяет сообщения о незаконной выдаче сертификатов вакцинации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Департамент здравоохранения Москвы проводит проверки по сообщениям о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

"По каждому случаю мы незамедлительно обращаемся в СМИ с просьбой предоставить данные для проведения проверки. На данный момент ни одного факта незаконности действий по выдаче сертификатов сотрудниками учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, представлено не было ни пациентами, ни представителями средств массовой информации", - сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Ранее пресс-служба ГУМВД РФ по Москве сообщила, что в столице завели 24 уголовных дела из-за изготовления фальшивых сертификатов о вакцинации от ковида. Департамент просит всех жителей Москвы сообщать о фактах подобных нарушений.

Департамент проводит проверки методом "контрольной закупки", а также сотрудничает с правоохранительными органами. Нарушители будут уволены с дальнейшим привлечением к уголовной ответственности.

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