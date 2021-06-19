В Москве обозначили сроки действия новых правил оказания плановой помощи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столичный департамент здравоохранения сообщили, что срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах Москвы составит около месяца.

Ранее сообщалось, что в больницах столицы из-за осложнения ситуации с коронавирусом вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи. Специалисты будут проверять наличие прививки перед госпитализацией. Также сказано, что экстренную медицинскую помощь может получить каждый, независимо от ситуации.

"Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца, однако продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе", - сказано в сообщении департамента, опубликованном на официальном сайте.

Экстренные меры приняты до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в Москве не станет менее напряженной. Новый порядок по оказанию плановой медицинской помощи введен для защиты россиян от коронавирусной инфекции. Пациенты с медицинскими противопоказаниями к прививке будут приниматься на госпитализацию в обычном режиме.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Москве. В связи с этим на дистанционный режим были переведены ведущие российские вузы. также в столице усилены меры по предотвращению распространения коронавируса.