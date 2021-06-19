Гинцбург: Прививка "Спутником V" не грозит бесплодием

Прививка "Спутником V" не грозит бесплодием. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививка от коронавируса препаратом центра имени Гамалеи "Спутник V" не грозит бесплодием.

"Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния", - сказал Гинцбург РИА Новости.

Ученый рассказал, что "Компонент I" и "Компонент II" в составе "Спутник V" сделан на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. По словам Гинцбурга, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно.

"Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было", - отметил Гинцбург.

Напомним, что препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" был зарегистрирован в августе прошлого года, и стал первой вакциной в мире. В данный момент "Спутник V" широко применяется в 66 странах мира, где он зарегистрирован по ускоренной программе. Специалисты отмечают высокую эффективность препарата.